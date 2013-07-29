Kasları gün geçtikçe kemikleşiyor

İngiltere'de 17 yaşındaki genç kız, onu her geçen gün yaşayan bir heykele dönüştüren nadir bir hastalığın pençesinde. Genç kızın kasları ve tendonları yavaş yavaş kemiğe dönüşüyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, dünya üzerinde sadece 600 kişide görülen ve tıp literatüründeki ismi “fibrodysplasia ossificans progressiva” (FOP) olan hastalık, hayatının baharındaki genç kızın günlük yaşamını tümüyle değiştirmeye başladı.

Halihazırda omuzlarının üzerinde gelişen kemik, Seanie’nin dişlerini fırçalamasına, saçlarını yıkamasına ya da yardım almadan giyinmesine engel oluyor.



Neden trambolin kazası



Seanie Nammock, tıp biliminin şu anda tedavi edemediği FOP hastalığına 2008 yılında geçirdiği küçük bir trambolin kazasının ardından yakalandı. Genç kız, ağrı kesici ilaçlarla yaşamını sürdürmek zorunda. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen Seanie ve ailesi hastalığa karşı mücadele etmekten vazgeçmiş değil.



Hükümet yardım etmiyor



İngiliz hükümetin herhangi bir kaynak ayırmadığı nadir görülen bu hastalığa karşı araştırma çalışmalarına yardım edebilmek için, Seanie ve ailesi 120 bin sterlinlik bir fon oluşturma çabasında.



Arkadaşları yalnız bırakmıyor



İlk başlarda hastalığı kabullenmesi zaman alan genç kızın arkadaşları onu hiç yalnız bırakmamış. Hayatını her geçen gün zorlaştıran hastalığına karşı Seanie’nin arkadaşları günlük yaşantısında ona daima destek oluyor.