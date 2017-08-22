Kasksız ve alkollü motosiklet sürücüsü öldü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, alkollü ve kask takmadan kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Sinan Akkuş, 5 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

Kaza, 16 Ağustos saat 01.30\'da, Ortaca- Sarıgerme yolu Kemalşahin Bulvarı Dikmekavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Motosikletiyle Ortaca\'dan Sarıgerme Mahallesi\'ne doğru giden evli bir çocuk babası Sinan Akkuş, yol kenarına devrilen motosikletinden savrulup yaralandı. Kask takmadığı belirlenen Akkuş, ambulansla Ortaca Özel Yücelen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 3.52 promil alkollü olduğu tespit edilen Akkuş, hastanede 5 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Akkuş\'un cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Akkuş\'un bugün öğle vakti Ortaca Sarıgerme Mahallesi mezarlığında bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

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