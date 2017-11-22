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Kasksız sürücü kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Ali Akharım (32) öldü

22 Kasım 2017 19:12

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Ali Akharım (32) öldü.
Nazilli\'deki, soğutma makineleri üretimi yapan fabrikada işçi Ali Akharım, bugün saat 07.30 sıralarında, 09 RU 772 plakalı motosikleti ile işe gitmek üzere yola çıktı. Hürriyet Caddesi\'ndeki Nazilli Askerlik Şubesi önüne geldiğinde, evli olduğu öğrenilen Akharım\'ın kullandığı motosiklet, karşıdan gelen Adem Göğebakan yönetimindeki 09 P 1638 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayarak başını yere çarpan Akharım ağır yaralandı. Çevdekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akharım, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, minibüs şoförü Adem Göğebakan\'ı gözaltına aldı.

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