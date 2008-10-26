Kasklı tecavüzcü 'ödüllü tenor' çıktı







Başkentte yaşları 13 ile 15 arasında değişen 10 kız çocuğuna tecavüz edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edilen bir kişi, Ankara polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Zanlının bir firmanın opera yarışmasında 1000 avro mansiyon kazandığı ve İstanbul’da bazı operalarda tenor olarak sahne aldığı belirtildi.







Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çankaya başta olmak üzere bazı ilçelerde yaşları 13 ile 15 arasında değişen 10 kız çocuğuna tecavüz edilmesi olayını araştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda zanlının siyah kask takan ve motor kullanan biri olduğunu tespit etti. Motosiklet ehliyetli 35 bin kişiyi araştıran 8 polis, marka ve modeli belirlenen motorsikletten Ankara’da 228 adet bulunduğunu belirledi. Çalışmalar sonunda motosiklet sayısını 35’e, şüpheli sayısını ise 500’e indiren ekipler, söz konusu kişileri yakın takibe aldı.



Olayların yoğun olarak Çankaya bölgesinde meydana gelmesini de değerlendiren ekipler, sokaklarda motosiklet takibine başladı. Zanlı, Cuma günü Bahçelievler’de de polisten kaçmayı başardı. Ana arterlerin yanı sıra alışveriş merkezleri ve otoparkları tek tek gezen ekipler, bir alışveriş merkezinin otoparkında kenara gizlenmiş halde siyah motosiklet ile kask buldu.



Motordan alınan parmak izleriyle, en son Cuma günü teşebbüste kalan tecavüz olayındaki parmak izlerini karşılaştıran polis, aradıkları kişinin Şahin Ö. olduğunu belirledi. Ekipler Şahin Ö’yü Cumartesi sabaha karşı babasının evinde gözaltına aldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan Şahin Ö’nün parmak izi ve sperm örneklerinin karşılaştırılması sonucu Ankara’daki 1’i taciz, 1’i teşebbüs, 8 tecavüz olayının faili olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada, zanlının Ankara’da askerlik yaptığı ve Salı günü terhis olacağı ortaya çıktı.



Bir firmanın opera yarışmasında 1000 avro mansiyon ödülü kazandığı ve İstanbul’da bazı operalarda tenor olarak sahne aldığı da tespit edilen zanlının emniyette verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Zanlının, polislerin neden küçük kızları tercih ettiği sorusuna ise "Nasıl olsa kadın olmayacaklar mı?" yanıtını verdiği kaydedildi.



Öte yandan, zanlının askerlik öncesinde İstanbul’da oturduğunu tespit eden polis, 2007’ye kadar İstanbul’da işlenen ve faili meçhul kalan tecavüz olaylarıyla ilgisi olabileceği düşüncesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne fotoğraflarını gönderdi. İstanbul’da bu şekilde faili aydınlatılamayan 5 tecavüz olayının olduğu öğrenildi.



Şahin Ö’nün tecavüz olaylarını nasıl gerçekleştirdiğini araştıran polis, "zanlının seçtiği kızları motosikletiyle takip ettiğini ve evlerine giden küçük kızların kapının kilidini kaç kez çevirdiklerine bakarak içerde başka birinin olup olmadığını anladığını, daha sonra da zorla içeri girdiğini" tespit etti.



Zanlının "içeri girdikten sonra küçük kızların ellerini koli bandıyla bağladığı ve bıçak zoruyla tecavüz ettiği" belirlendi. Tecavüz ettiği kızların yanına, ellerini çözmesi için bıçak bırakan zanlının kaskını başından hiç çıkartmadığı, evdeki değerli eşyaları da gasp ettiği belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından askeri inzibatlara teslim edilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

