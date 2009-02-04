Kasklı sapığın 33 yıl hapsi isteniyor

Tenor Şahin Ö. hakkında, “Nitelikli yağma” ve “Cinsel saldırı” suçlarından toplam 20 yıl 6 aydan 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Selçik tarafından açılan davanın iddianamesinde, Şahin Ö'nün, mağdure M.B'yi takip ederek, oturduğu apartmana gelip yine aynı asansöre bindiği, mağdurenin, Şahin Ö'yü kurye sandığı kaydedildi.



Bir şahsı sorup “Tanımıyorum” yanıtını alan Şahin Ö'nün, evinin kapısını açan M.B'den su istediği, mağdure su getirmek için içeri girdiği sırada da eve girdiği ifade edilen iddianamede, mağdurenin boğazına bıçak dayayarak yatak odasına götüren Şahin Ö'nün, M.B'nin bir arkadaşına ait MP3'ü de gasp ettiği belirtildi.



İddianamede, mağdureyi bağlayarak, üzerini soyan ve boğazına bıçak dayayarak, “Direnme, sesini çıkarma” diye konuşan Şahin Ö'nün, livata ile tecavüz ettiği mağdureye “Kızlığına dokunmayacağım, korkma” dediği ifade edildi.



Cinsel taciz ve nitelikli yağma



Davanın iddianamesinde, Şahin Ö'nün, TCK'nın, “Cinsel saldırı” suçunu düzenleyen 102. maddesi uyarınca 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapsi istendi. Şahin Ö. hakkında, ayrıca TCK'nın 148 ve 149. maddeleri gereğince de “Nitelikli yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edildiği ve Şahin Ö'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.





