Kasklara numara polisleri kızdırdı!

1 Mayıs’taki orantısız güç tartışmalarının ardından başlayan numaralı kask uygulaması polisleri kızdırdı. Sistemin polisi görev yapamaz hale getireceğini savunan memurlar, içini ‘Polis Haber’ sitesine döktü. İşte ilginç bir yorum: Oldu olacak her polise çip takın!



Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk etapta Sivas, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de başlattığı Çevik Kuvvet Polisi’ne numaralı kask uygulamasına tepkiler emniyetin içinden geldi. Sistemin kendilerini görev yapamaz hale getireceğine inanan emniyet mensupları rahatsızlıklarını “Polis Haber” adlı internet sitesinde dile getirdi.



Yapılan yorumlara vatandaşlar da katkıda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde “Oldu olacak her polise birer çip takın”, “Yorum yok büyüklerimiz öyle uygun görmüş”, “Bence bu uygulama çok saçma”, “Ah benim teşkilatım ne zaman medyanın gazına gelmeyi bırakıp mantıklı iş yapacaksın” gibi cümleler dikkat çekti. Uygulama pilot illerde başarılı olursa Türkiye genelindeki yaklaşık 16 bin 500 Çevik Kuvvet polisi numaralı kask takacak.



Uygulamanın sonucu olarak verilecek görevlerde pasif hale gelebileceklerini düşünen polisler bu durumdan rahatsız. Polislerin fikir alışverişinde bulundukları kimi zaman duygu ve düşüncelerini paylaştıkları “Polis Haber” adlı internet sitesinde uygulama ile ilgili yapılan ilginç yorumlar dikkat çekti. Değerlendirmelerde bu durumun genel olarak sıkıntı doğuracağı düşüncesi ağır basarken emniyet yetkililerin uygulamanın sonuçlarını düşünerek hareket ettikleri yönünde yapılan yorumlar ise azınlıkta kaldı.



İllegale gün doğacak



Polis Haber olarak bilinen www.polis.web.tr internet adresinde yer alan ilginç yorumlardan bazıları ise şöyle:



İsimlerini de baba adı anne adı sicili doğum yerlerini hatta tuttuğu takım vb.yazsınlar tüm polis düşmanları memnun olsun. Bundan sonra hiçbir Çevik Kuvvet mensubu görevinde müdahale etmeyecek görevden kaçacak. Yasadışı örgütlere gün doğacak



Vay benim güzel mesleğimin çalışan insanları onca sıkıntımız varken yapılan işe bak. Bence bu numaralı kask uygulaması yanlış oldu olacak her polise birer çip takın da nerde ne yapıyor takip edin.



Değerli büyüklerimiz bu uygulamayı düşünürken aksi sonuçlarını da düşünmüştür diye tahmin ediyorum.



Ey teşkilatın büyükleri polisin eli kolu zaten bağlı. Polis haricindeki tüm birimlere bir sorun veya anket düzenleyin bakalım onlar bile uygulamanın yanlış olduğu görüşünde.



Kafaya şapkadan başka şey takılmaz.