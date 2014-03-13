Kaskını fırlatıp, vatandaşı döven polise soruşturma

İzmir’de Berkin Elvan'ın ölümünün ardından başlayan protesto gösterilerinde, Mustafa Candemir'in burnunu üzerinde 3130 yazılı kask ile vurarak kıran çevik kuvvet polisi hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

Taylan Yıldırım ve Yasin Tinbek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Twitter hesabından olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Vali Topak, “Meyda da yer alan güvenlik görevlisi ve kaskı ile ilişkilendirilen görüntüye konu olayla ilgili inceleme soruşturma başlatılmıştır” diye yazdı., görüntüleri internette paylaşım ve izlenme rekorları kırmaya başladı. Gezi Parkı eylemleri sırasındaki eli sopalı polislerin görüntülerini unutmayan vatandaşlar, bu olaya da büyük tepki gösterdi.

Polisin kaskla burnunu kırdığı Mustafa Candemir, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Yoğun gaz kullanımı sonrasında “Bizi öldürdünüz” diye tepki gösterdiğini söyleyen Candemir, "Birden bana saldırıp küfür ettiler, ardından da burnum kırıldı. Vücudumda da cop ve tekme izleri var. Ben orada sadece demokratik tepkimi göstermek için bulunuyordum. Ne sabıkam var ne de suçum" dedi.

Gezi Parkı olayları sırasında başına biber gazı kapsülünün başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın 269 gün sonra hayatını kaybetmesi, İzmir'de de kitlesel katılımlarla protesto edildi. Gösterilerin ikinci gününde (çarşamba), vatandaşların toplanma alanı Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. Buradan Konak Meydanı'na yürümek isteyen vatandaşlara polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesiyle de gece yarısına kadar olaylar sürdü.

Cop, tekme ve kask

Polis dayağının ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Mustafa Candemir, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Candemir, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilip evine gönderildi.

Teknisyen olarak görev yapan Mustafa Candemir, tedavisine devam edilen evinde, olayın bu boyutlara gelmesine şaşırdığını söyleyerek, her şeyin demokratik tepkisini göstermek istemesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Polisin biber gazı kullanmasına tepki gösterdiğini ifade eden Mustafa Candemir, "Bulunduğumuz yere yoğun bir biber gazı atıldı. Ben de bu sırada biber gazından yürüyemeyen iki genç kızı, apartmanın girişine doğru çektim. Ardından da polislere yönelik ‘Bizi öldürdünüz’ diye bağırdım. Bunu söylememle birlikte, bir polis memuru elindeki kaskı bana fırlattı. Ardından da arkadaşlarıyla üzerime gelip vurmaya başladılar. Bu sırada burnumun üzerine aldığım kask darbesiyle de kendimi kaybederek yere düştüm. Kendimi savunmaya çalıştım ama cop ve tekme darbelerinin yoğunluğundan bunları gerçekleştiremedim. Sonrasında da hastaneye kaldırıldım ve burnuma tedavi uygulandı" dedi.

Olay anı görüntülerini kendisinin de internetten izlediğini söyleyen Mustafa Candemir, "Vatandaşların olayı bu kadar tepki göstermesi beni mutlu etti. Çünkü sessiz kalmamayı öğrenmiş olduk. Ben öğle saatinde Konak Meydanı'ndaki protestoya da katıldım, orada da polisin müdahalesi oldu. Ardından akşam arkadaşlarımla birlikte bu kez Gündoğdu Meydanı'na gittik. Burada bir yeri taşlamadık, kimseye saldırmadık. Sadece demokratik hakkımızı kullanarak protesto ettik. Polisin bu kadar acımasızca ve can acıtır şekilde saldırmasını anlayamıyorum. Bunu neden yapıyorlar. Yani onların amacı dağıtma değil, direk cana kast gibi geldi bana. Bunun sorumluları hakkında da gerekli hukuki yollar başvuracağım" dedi.