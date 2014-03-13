3130 numaralı çevik kuvvet önce kaskını fırlattı, sonra tekme tokat dövdü!

İzmir’de Berkin Elvan protestosunda bir çevik kuvvet, göstericilerden birine önce kaskını fırlattı, daha sonra tekme tokat dövdü.

İzmir'de geçen yıl Gezi Parkı eylemlerinde bir polisin kordonda oturan genç bir kızın saçını çekmesi, saçından tutup sürüklemesi, "biz burada oturuyoruz" diyen gençleri copladığı görüntüler günlerce tartışılmıştı.

Berkin Elvan için dün düzenlenen eylemde ise İzmir'de görevli '3130' numaralı polis memuru önce göstericiye kaskını fırlattı. Ardından tekme tokat dövmeye başladı. 3130 numaralı polis memurunun diğer polis arkadaşları araya girse de Mustafa Candemir isimli vatandaş yaralandı, yüzü kanlar içinde kaldı.

3130 numaralı polisin tartışılan görüntüleri şöyle: