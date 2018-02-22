Kasketle işaret verdiği polis, şantajcı çifti gözaltına aldı (3)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da H.Ö. (35), kirayı almaya gelen ev sahibi Hasan K.\'nin (78) önünde soyunup, dans ederken, kadının sevgilisi Ş.Ç. (35) de bu anları kaydedip, ev sahibinden şantajla para istedi. Kafede parayı çifte teslim eden Hasan K.\'nin, başındaki kasketi çıkarmasıyla harekete geçen polis, sevgilileri gözaltına aldı.

Antalya\'da, çeşitli mahallelerde 54 dairesi bulunan Hasan K., kirayı almak için H.Ö.\'nün Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi\'nde oturduğu eve gitti. H.Ö., kapıda karşıladığı Hasan K.\'yi içeri davet etti. Ev sahibinin içeri girmesiyle bir anda üzerindekileri çıkaran H.Ö., bir yandan da Hasan K.\'nin vücudunun çeşitli yerlerini okşamaya başladı. Bu anları kamerayla görüntüleyen kadının sevgilisi Ş.Ç., ev sahibi Hasan K.\'nin başına sert cisimle vurdu. S.Ç., çektiği görüntülerle şantaj yaparak, Hasan K.\'den iki eşit taksitte 20 bin lira istedi. Taraflar, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir kafede buluşmak için anlaştı.

KASKETİ ÇIKARINCA OPERASYON YAPILDI

Kiracısı kadının evinden ayrılan Hasan K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne giderek, başından geçenleri anlattı. Operasyon için hazırlık yapan polis, buluşma noktası kafede önlem alıp, beklemeye başladı. Hasan K., belirtilen adrese gelen H.Ö. ve sevgilisi Ş.Ç. ile bir araya geldi. Burada parayı çifte veren Hasan K., bu sırada başındaki kasket çıkardı. Kasketin çıkarılması işaretinin ardından harekete geçen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.



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