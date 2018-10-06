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Kask takmayan Süleyman, kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Süleyman Beceren (19) yaşamını yitirdi

06 Ekim 2018 19:59

Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Süleyman Beceren (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Örentaht Mahallesi Toyran mevkiinde meydana geldi. Arkadaşını Toyran mevkiindeki evine bıraktıktan sonra tescilsiz motosikletiyle Bozdoğan ilçe merkezine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Beceren, hakimiyeti kaybetti. Motosiklet şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Beceren\'i ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yolda 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan Beceren, hastanedeki tedavisine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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