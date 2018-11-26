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Kask takmayan motosikletli, kazada öldü (Tekrar)

Faruk ÇARK/ BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devrilen motosikletinden yere düşerek metrelerce sürüklenen kasksız sürücü Serdar Cerit (24) yaşamını yitirdi

26 Kasım 2018 13:26

Faruk ÇARK/ BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Beydağ ilçesinde, devrilen motosikletinden yere düşerek metrelerce sürüklenen kasksız sürücü Serdar Cerit (24) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Beyköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Metrelerce sürüklenen Cerit, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdar Cerit\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cerit\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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