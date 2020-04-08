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Kasiyere doğru hapşırdı; 392 TL ceza aldı

08 Nisan 2020 17:35

Karabük’te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye, şikayet üzerine insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi. 

İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli şahıs, kasiyere doğru hapşırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kasiyerin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, A.K.'ye insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesti.

(İHA)

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