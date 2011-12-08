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Yaşam

Kasırgalar depreme yol açıyor

Araştırmaya göre kasırgaların neden olduğu toprak kaymaları tektonik plakaların hareket etmesini

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Araştırmaya göre kasırgaların neden olduğu toprak kaymaları tektonik plakaların hareket etmesini engelleyen baskının gevşemesine neden oluyor.

Amerikan Jeofizik Kurumunun konferansında sunulan araştırmaya göre, tropikal kasırgalar, toprak kaymalarına neden olarak depremlere yol açabiliyor.

İddiaya göre, kasırgaların neden olduğu toprak kaymaları, tektonik plakaların hareket etmesini engelleyen baskının gevşemesine, dolayısıyla depremlere zemin hazırlayabiliyor.

Araştırmada, şiddetli yağışların binlerce toprak kaymasına ve erozyona neden olduğu, ağırlığın azalmasıyla fayların gevşediği vurgulandı. 



ABD'deki Miami Üniversitesinden Shimon Wdowinski ve ekibinin yaptığı araştırmada, 50 yılda Haiti ve Tayvan'da meydana gelen en az 6 büyüklüğündeki depremler incelendi. Bu depremlerin 4 yıllık aralıklarla, şiddetli tropikal kasırgaların eşlik ettiği nemli mevsimlerde meydana geldiği belirlendi.

Kısa süre önceki bazı durumlarda ise depremlerin kasırgaları çok daha hızlı izlediğini belirten bilimadamları buna örnek olarak, 2009'da Tavyan'daki Marakot tayfunu ve aynı yıl meydana gelen 6,2 ile 2010'daki 6,4 büyüklüğündeki depremleri gösterdi.

Bilimadamları, bu varsayımlarının sadece dağlık kesimlerde geçerli olduğunu da vurgulayarak, benzer bağlantıların olup olmadığını belirlemek için Filipinler ve Japonya'daki doğa olaylarını incelemeyi planladıklarını ifade etti.


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