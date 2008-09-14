T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Kasırga ikmali erteletti

ABD'nin Texas eyaletine yaklaşan ve Houston'ı tehdit eden Ike kasırgası yüzünden Amerikan ve Rus uzay kurumları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal yapacak uzay aracının f

14 Eylül 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Rus uzay kurumu (Roskosmos) yetkilileri, Houston'daki kontrol merkezinin yaklaşan kasırga nedeniyle tahliye edilmesi üzerine, fırlatma işleminin öngörülenden dört gün sonra, gelecek çarşamba günü yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Rus yetkililerin verniği bilgiye göre, iki tarafın ortaklaşa aldığı kararla, UUİ'ye ikmal yapacak Progress M-65 yük gemisi çarşamba günü TSİ 21.50'de fırlatılacak.

UUİ mürettebatına 2,5 ton ağırlığında gıda, su, yakıt ve sevdiklerinin gönderdiği hediyelerin yanı sıra Rusların tasarladığı ve tamamen bilgisayar kontrolündeki Orlan-MK uzay kıyafetini taşıyacak Rus uzay aracının bu gece yarısı fırlatılması öngörülüyordu.

İlgili haberler:

Ike Kasırgası Teksas'ta

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24