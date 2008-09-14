Kasırga ikmali erteletti

Ike Kasırgası Teksas'ta

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Rus uzay kurumu (Roskosmos) yetkilileri, Houston'daki kontrol merkezinin yaklaşan kasırga nedeniyle tahliye edilmesi üzerine, fırlatma işleminin öngörülenden dört gün sonra, gelecek çarşamba günü yapılmasına karar verildiğini açıkladı.Rus yetkililerin verniği bilgiye göre, iki tarafın ortaklaşa aldığı kararla, UUİ'ye ikmal yapacak Progress M-65 yük gemisi çarşamba günü TSİ 21.50'de fırlatılacak.UUİ mürettebatına 2,5 ton ağırlığında gıda, su, yakıt ve sevdiklerinin gönderdiği hediyelerin yanı sıra Rusların tasarladığı ve tamamen bilgisayar kontrolündeki Orlan-MK uzay kıyafetini taşıyacak Rus uzay aracının bu gece yarısı fırlatılması öngörülüyordu.