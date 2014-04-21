'Kasırga' hayatını kaybetti

"Kasırga" lakaplı Amerikalı boksör Rubin Carter, uzun süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.
Carter'ın Toronto'daki evinde, uykudayken hayatını kaybettiği belirtildi.
Siyahi boksör Rubin Carter, 1967 yılında aleyhinde delil olmamasına rağmen üç beyazı öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edilmiş, 19 yıl hapis yattıktan sonra masumiyetine hükmeden üst mahkemenin kararıyla hürriyetine kavuşmuştu.
Muhammed Ali bir dünya şampiyonası galibiyetini Carter'e ithaf etmiş, Bob Dylan da Carter'in lakabı Harikeyn adında şarkı bestelemişti.
Rubin Carter'in 1999 yılında beyaz perdeye aktarılan hayatında başrolü Oskar ödüllü aktör Denzel Washington oynamıştı.