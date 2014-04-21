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Spor
Deutsche Welle

'Kasırga' hayatını kaybetti

Irkçılık kurbanı olarak tanınan 'Kasırga' lakaplı Amerikalı boksör Rubin Carter 76 yaşında Toronto’da öldü.

21 Nisan 2014 19:17


"Kasırga" lakaplı Amerikalı boksör Rubin Carter, uzun süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

Carter'ın Toronto'daki evinde, uykudayken hayatını kaybettiği belirtildi.

Siyahi boksör Rubin Carter, 1967 yılında aleyhinde delil olmamasına rağmen üç beyazı öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edilmiş, 19 yıl hapis yattıktan sonra masumiyetine hükmeden üst mahkemenin kararıyla hürriyetine kavuşmuştu.

Muhammed Ali bir dünya şampiyonası galibiyetini Carter'e ithaf etmiş, Bob Dylan da Carter'in lakabı Harikeyn adında şarkı bestelemişti.

Rubin Carter'in 1999 yılında beyaz perdeye aktarılan hayatında başrolü Oskar ödüllü aktör Denzel Washington oynamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrkçılıkAmerikalıRubin CarterTorontoAliCarterBob DylanHarikeynOskarDenzel WashingtonDeutsche Welle Türkçe AFP AG/BS

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