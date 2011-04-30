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Dünya

KASIRGA FELAKETİNİN BOYUTU BÜYÜYOR TUSCALOOSA (A.A)

30 Nisan 2011 16:30

-KASIRGA FELAKETİNİN BOYUTU BÜYÜYOR TUSCALOOSA (A.A) - 30.04.2011 - ABD'nin güneyindeki yedi eyaleti vuran ve bu bölgede 1930'lardan bu yana en çok can kaybına yol açan kasırga ve hortum felaketinde ölü sayısı 337'ye yükseldi. Yetkililer, yedi eyalette ölü sayısının 337'ye çıktığını, felaketten en fazla etkilenen Alabama eyaletinde 246 kişinin yaşamını yitirdiğini söylediler. ABD'de 18 Mart 1925 tarihinde meydana gelen kasırga felaketinde Missouri, Illinois ve Indiana eyaletlerinde 747, 1932 yılı Mart ayındaki felakette de sadece Alabama'da 332 kişi ölmüştü.

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