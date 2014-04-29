Kasırga 21 can aldı



Şiddetli fırtınanın sürdüğü ikinci günde başta Missisippi olmak üzere ABD'nin güney bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, çok sayıda ev ve işyeri de yıkıldı. Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in doduğu kent olan 35 bin nüfusa sahip Tupelo'da en az 1 kişi hayatını hayatını kaybederken, güvenlik güçleri saat 08:00 (01:00 GMT) itibariyle sokağa çıkma yasağı başlattı.

Yaşanan can kayıplarının bir çoğu, kasırganın arabaları adeta oyuncak gibi havaya savurduğu Arkansas ve civar eyaletlerde pazar günü yaşanmıştı.

Pazartesi günü ise Missisippi boyunca etkili olan kasırganın evleri, işyerlerini yok ederken elektrik direklerini ve ağaçları yıkıp geçtiği bildiriliyor.

Çok kötü bir afet yaşadıklarını söyleyen Tupelo Emniyet Müdürü Bart Aguirre, acil durum ekipleriyle hasarlı binalarda aramaların devam ettiğini belirtti.

Kasırga yüzünden yıkılan elektrik direkleri ve hasar gören doğalgaz şebekelerinden ötürü meydana gelebilecek sızıntı riski nedeniyle bazı yerleşim alanlarının tamamen kapatılarak kontrol altına alındığı kaydedildi.

Alabama'nın bir bölümünü de vuran kasırga sırasında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Georgia ve Tenessee'nin de bazı bölgelerinde etkili olan kasırganın Orta Atlantik ülkelerine doğru yöneldiği belirtiliyor.