Kaş'ın en iyi plajlarından İnceboğaz'a beton dökülecek!

Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçenin en iyi plajları listesinde yer alan İnceboğaz Plajı’nı piknik ve mesire yeri olarak yeniden düzenleyecek. Plajda kır gazinosu, soyunma kabinleri ve büfeden oluşan 40 metrekarelik kapalı alan oluşturulacak. Sahip olduğu doğal dokusu nedeniyle Kaş'ın ’en iyi plajları' listesinde yer alan plaja beton dökülüp doğal kayrak taşı döşenecek.

DHA'da yer aln habere göre, Kaş Belediyesi tarafından Orman ve Su işleri Bakanlığı’ndan 2013 yılında yeniden kiralanan ve 65 dekarlık alanı kaplayan plaj, 18 Haziran'da piknik ve mesire yeri olarak düzenlenmesi için Kaş Belediyesi’nce ihaleye çıkartılacak.

’İnceboğaz Mevkii Piknik Mesire Yeri düzenlemesi’ adıyla yapılacak ihale şartnamesine göre plajda 12 metrekare alanlı soyunma odası ve tuvalet, 6 metrekare alanlı büfe, 22.50 metrekare kapalı alanlı kır gazinosu ve sundurması yapılacak. Bununla birlikte ahşap pergole ve korkuluk, 50 tonluk betonarme su deposunun yanı sıra, alan doğal kayrak taşıyla kaplanacak. Taşların kalınlığı ihale şartnamesi uyarınca 6 santimetre olacak. Taşların döşenmesi içinse plaja 10 santimetre kaba beton dökülecek.

İnşaat yasağı var

İhalenin ardından inşaat 70 günde tamamlanacak. Ancak inşaat yasağı nedeniyle 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasında çalışma yapılmayacak. Fakat Kaş Belediyesi, ihale öncesi Nisan ayında plaja iş makinelerini sokarak bir dizi düzenleme çalışması yaptı. 3’üncü Derece Doğal SİT statüsü bulunan alanda plaja kadar inen yol açıldı, teraslama yapıldı ve çeşitli bitkiler sökülerek palmiye ve zeytin ağaçlarıyla peyzaj çalışması yapıldı.

Komisyon daha fazlasına izin verdi

Kaputaş’la birlikte Kaş Belediyesi’nce işletilecek İnceboğaz Plajı’nda Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun alana ilişkin kullanım kararları ise belediyenin yapmak istediğinden daha fazlasına izin veriyor. Doğal dokunun bozulmaması, tahrip edilmemesi uyarısında bulunan, alanın kaynak değerlerini olumsuz yönde etkileyen ve etkileyecek hiçbir yapı, tesis ve faaliyete izin vermeyeceğini belirten komisyon, mesire alanı içinde doğal taş kaplamaya ise izin verdi. Komisyon ayrıca kır gazinosu için alanda 50 metrekare ve 4.5 metre yüksekliğe kadar izin verirken, 6 metrekareyi geçmeyen büfe, duş ve gölgeliklerin de yapılabileceğine yer verdi.

İnceboğaz 'en iyiler' listesinde!

İnceboğaz Plajı, Kaş’ın Çukurbağ yarımadasının Meis Adası’na bakan yakasında yer alıyor. Kaş’tan yürüyerek de ulaşılabilen ve ilçedeki diğer plajlara oranla daha sıcak bir suya sahip İnceboğaz; Patara, Kaputaş, Küçük Çakıl, Büyük Çakıl ile birlikte Kaş’ın en iyi plajları listesinde yer alıyor.