Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray 7 maç sonra galibiyeti tattı: 4-1

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip tam 7 maç sonra galibiyet aldı. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Kasımpaşa'nın golünü 29. dakikada Scarione atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Bilal Kısa, 63. ve 90. dakikalarda Podolski ve 70. dakikada Selçuk İnan kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaparak Avrupa Kupaları için mücadelesini sürdürürken Kasımpaşa 43 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Uygar Bebek

Galatasaray: Muslera, Linnes, Koray Günter, Semih Kaya (Dk. 85 Tarık Çamdal), Carole, Selçuk İnan (Dk. 81 Rodriguez), Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Bulut), Olcan Adın, Podolski

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Castro, Hakan Arslan (Dk. 80 Ferhat Kiraz), Koita (Dk. 70 Tunay Torun), Scarione, Del Valle (Dk. 69 Adem Büyük), Eren Derdiyok

Goller: Dk. 13 Bilal Kısa, Dk. 62 ve 90 Podolski, Dk. 70 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 29 Scarione (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Podolski (Galatasaray), Dk. 57 Hakan Arslan, Dk. 75 Tunay Torun (Kasımpaşa)

Maçın önemli anları

13. dakikada Selçuk İnan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Bilal Kısa, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada Popov'un uzun pasında Semih Kaya'nın müdahale edemediği topu alan Scarione, kaleci Muslera'nın öne çıktığı pozisyonda ceza alanında aşırtma bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan etkili gelen Kasımpaşa'da Castro'nun yerden pasında ceza alanında topla buluşan Scarione, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere göndererek 1-1 beraberliği sağladı.

62. dakikada Galatasaray, ilginç bir gole imza attı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, Kasımpaşa ceza alanı içinde savunmanın kafasından seken topu arka direkte önünde bulan Podolski, bekletmeden filelere gönderdi. Bu pozisyonda yan hakem Uygar Bebek, ofsayt bayrağı kaldırınca hakem Barış Şimşek, golü geçersiz saydı. Ancak ilave yardımcı hakemin uyarısının ardından Şimşek gol kararı verince Galatasaray, 2-1 öne geçti.

70. dakikada sağdan Sabri Sarıoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde Umut Bulut'tan seken topu alan Selçuk İnan, sol çaprazda güzel bir plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

90. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkaran golü buldu. Emre Çolak'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolski, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere gönderdi: 4-1.