Galatasaray'da, Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan arasındaki 'kaptanlık' krizi devam ediyor

Galatasaray'da geçen yıl Sabri Sarıoğlu'nun kadro dışı bırakılması ve Selçuk İnan'ın takım kaptanı olması ile başlayan 'pazu bandı' krizi Kasımpaşa maçında Sabri Sarıoğlu'nun tavrı ile bir kez daha gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 80. dakikada oyundan çıkan kaptan Selçuk İnan, kenara giderken kolundaki pazu bandını çıkarıp genç oyuncu Emre Çolak'a vererek takımın en tecrübelisi Sabri Sarıoğlu'na götürmesini istedi. Emre Çolak kaptanlık bandını koşarak Sabri'ye götürdü. Ancak Sabri Sarıoğlu, medyaya defalarca "Böyle bir tavrım yok" dese de Emre'nin uzattığı kaptanlık bandını kabul etmedi ve koluna takmadı.

Bunun üzerine Emre Çolak bandı kendi koluna takarak son 10 dakikada Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı.

Bu arada Selçuk'un attığı skoru 3-1'e getiren gol sevincine ise Lukas Podolski ile birlikte sadece Sabri Sarıoğlu katılmadı

Sabri'nin bu hareketi sosyal medyada da Galatasaray taraftarından çok tepki aldı