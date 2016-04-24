T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da, Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan arasındaki 'kaptanlık' krizi devam ediyor

Sabri Sarıoğlu, kaptanlık pazu bandını takmak istemedi

24 Nisan 2016 21:55

Galatasaray'da geçen yıl Sabri Sarıoğlu'nun kadro dışı bırakılması ve Selçuk İnan'ın takım kaptanı olması ile başlayan 'pazu bandı' krizi Kasımpaşa maçında Sabri Sarıoğlu'nun tavrı ile bir kez daha gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 80. dakikada oyundan çıkan kaptan Selçuk İnan, kenara giderken kolundaki pazu bandını çıkarıp genç oyuncu Emre Çolak'a vererek takımın en tecrübelisi Sabri Sarıoğlu'na götürmesini istedi. Emre Çolak kaptanlık bandını koşarak Sabri'ye götürdü. Ancak Sabri Sarıoğlu, medyaya defalarca "Böyle bir tavrım yok" dese de Emre'nin uzattığı kaptanlık bandını kabul etmedi ve koluna takmadı.

Bunun üzerine Emre Çolak bandı kendi koluna takarak son 10 dakikada Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı.

Bu arada Selçuk'un attığı skoru 3-1'e getiren gol sevincine ise Lukas Podolski ile birlikte sadece Sabri Sarıoğlu katılmadı

Sabri'nin bu hareketi sosyal medyada da Galatasaray taraftarından çok tepki aldı

ETİKETLER

sabri sarıoğluolcan adınemre çolakkaptanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24