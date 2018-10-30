Kasımpaşalı oyuncuya pet şişe atıldı; maç tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesi, 90+2'nci dakikada tribünden atılan pet şişenin Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın yüzüne isabet etmesi nedeniyle hakem Özgür Yankaya tarafından tatil edildi.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında korner çizgisine yakın tribünden sahaya içi su dolu pet şişe atıldı. Pet şişenin suratına isabet etmesi sonrası da Kasımpaşalı futbolcu Koita bir anda yerde kaldı. Yerde kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Koita, sağlık ekiplerinin saha içindeki ilk kontrollerinin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Koita, hastanede yapılan kontrollerinin ardından yeniden takıma katıldı.

Maç tatil edildi

Koita'nın ambulansa bindirilmesinin ardından maçın hakemi Özgür Yankaya ve yardımcıları soyunma odasına gitti. Daha sonra ise Yankaya'nın maçı tatil ettiği bildirildi.

Batman'daki oynanan maçın 30'uncu dakikasında Tarkan Serbest'in golüyle öne geçen İstanbul ekibi, 33'üncü dakikada Hasan Bilal ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Mustafa Bedirhan Çelik ile farkı 1'e indiren Batman Petrolspor, 71'inci dakikada Ali Kuleli ile beraberliği yakaladı. Kasımpaşa 85'inci dakikada Youssef ile tekrar öne geçerken mücadele 90+2'nci dakikada tatil edildi.