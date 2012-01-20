Kasımpaşalı jokeyin felç riski var

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Kasımpaşa’dan jokey de çıkarmış" diye takıldığı Yalçın Akağaç, atından düşerek ciddi şekilde yaralandı.



Jokey Yalçın Akağaç, dünkü at yarışları sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda günün 2. koşusu sırasında atı Sarraf ile birlikte düşen Akağaç hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan jokeyin, daha önce platin takılmış omurlarında ağır zedelenme ve kırıklar tespit edildi. Operasyon 5 saat sürerken, jokeylik hayatı biten Akağaç’ta felç riski olduğu da bildirildi. Kesin durumu 2 gün içinde belli olacak jokeyin belden aşağısını hissetmediği ifade edildi.





Sohbet etmişlerdi



Yalçın Akağaç, en son Başbakanlık Koşusu’nu kazanmış ve kendisi gibi Kasımpaşalı olan Recep Tayyip Erdoğan ile samimi bir sohbette bulunmuştu. Erdoğan, başarılı jokeye "Kasımpaşa’dan jokey de çıkarmış" diye takılmıştı.





