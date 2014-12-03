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Yaşam

‘Kasımpaşalı Erdoğan’ nasıl ‘Tatar Ramazan’ oldu?

Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarının anlatıldığı kitabın kapağı, dizi afişinden alıntılandığı ortaya çıktı

03 Aralık 2014 15:27

Yazar Fehmi Demirağ'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarını anlattığı romanı “Kasımpaşalı: Ben Bu Oyunu Bozarım”ın kapağı çalıntı çıktı. “Tatar Ramazan” dizisinin afişinde yer alan fotoğrafın aynen kullanıldığı kapakta Bülent İnal'ın bedenine Erdoğan'ın kafası yerleştirilmiş.

Özellikle klip, karikatür ve kitap kapaklarında sıkça karşılaştığımız intihal vakalarına bir yenisi daha eklendi. Fehmi Demirağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında yaşadığı olayları anlattığı ‘Kasımpaşalı: Ben Bu Oyunu Bozarım’ romanının kapağında iki yıl önce Atv’de ekrana gelen ‘Tatar Ramazan’ dizisinin 1. sezon afişinde yer alan fotoğraf, Tatar Ramazan’ı canlandıran Bülent İnal’ın bedenine Erdoğan’ın kafası yerleştirilerek aynen kullanılmış. İşin daha da ironik yanı ise kitabın tanıtımı için hazırlanan afiş benzeri materyallerde ‘orijinal tasarım Özcan Orhan’ ibaresine yer verilmiş!

Sinemada Kadir İnanır’ın ete kemiğe büründürdüğü ‘Tatar Ramazan’, “Ben bu oyunu bozarım” repliğiyle hafızalarda yer etmişti.

Efor Yayınları’ndan çıkan ‘Kasımpaşalı’ romanı, “O tarih yazdı, biz de O’nu yazdık” ve “Reis’in romanı ilk kez yazıldı” sloganlarıyla tanıtılıyor. Yeni Şafak’a konuşan kitabın yazarı Fehmi Demirağ, “Çocuklarımızı batının sanal kültür kanallarıyla tek yanlı olarak büyütmeyelim. Türkiye Gezi olaylarına tanık oldu. Geziciler bu olaylarla ilgili yaklaşık 60 kitap kaleme aldı. 15 yıldır Türkiye’ye ve dünya siyasetine damga vurmuş bir liderle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Tayyip Erdoğan'ın kişisel özelliklerini gençlerimize rol model oluşturması için yazdım. Kasımpaşa özümüze dönüşün de bir simgesi. Kasımpaşa'da kabadayılık, karşı tavır söz konusuydu. Erdoğan'ın Kasımpaşalı tavrıyla biz dünyaya itiraz ediyoruz” demişti.

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