Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe iki sürpriz aday

Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, Ertuğrul Sağlam ile anlaşamadı. Lacivert-beyazlı yönetimin gündeminde iki eski Beşiktaşlı; İbrahim Üzülmez ve Tayfur Havutçu var.

Lacivert-beyazlı kulübün sahibi Turgay Ciner, dün öğle saatlerinde bir araya geldiği Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlayamadı. Ciner'in, Kasımpaşa'nın bu sezon oynadığı birçok maçı yardımcı antrenör Murat Erdoğan'a izleten Sağlam hakkındaki olumlu düşüncesini daha sonra değiştirdiği öğrenildi.

Hürriyet 'ten İsmail Er'in haberine göre; Sağlam'dan kesin olarak vazgeçen Kasımpaşa yönetiminin gündeminde iki eski Beşiktaşlı daha bulunuyor. İlk aday, siyah beyazlı takıma futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet eden Tayfur Havutçu. İkinci isim ise 2000-2011 yılları arasında Beşiktaş savunmasının sol kanadında görev yapan İbrahim Üzülmez.

Kasımpaşa yönetimi, 1-2 gün içinde kararını verip, 21 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yeni teknik direktör yönetiminde çıkmayı planlıyor.