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Spor

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş devam etme kararı alındı

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı

31 Ocak 2018 01:12

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Beşiktaş\'a 2-1 yenilen Kasımpaşa\'da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı.
Lacivert-Beyazlı kulüpten yazılı olarak yapılan açıklamada; \"Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş\'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş\'in görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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