Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Trezeguet affedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kulübünden habersiz olarak yurt dışında transfer görüşmesi yapan Mısırlı oyuncu Trezeguet, yönetimden özür diledi ve affedildi.

Bein Sports'un haberine göre, kadro dışı bırakıldığı açıklanan Trezeguet, yönetimden özür diledi ve affedildi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, yaptığı açıklamada, Trezeguet ile sıkıntılar yaşandığını ve kadro dışı kalmasını beklediğini söylemişti. Bilgin'in açıklaması şu şekildeydi:

"Kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil. Trezeguet'nin başka bir kulüple görüşmemesi gerekiyor. Başkanımız bu durumu kural dışı olduğu için kabul etmedi. Sözleşmesinde herhangi bir satış opsiyonu da yok. Sezon başında yeni sözleşme yaptık ve bu maddeyi kaldırdık."