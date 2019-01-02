Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısını 29 puanla 4\'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci devrenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve esneklik çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Lacivert-Beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)