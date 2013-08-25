Kasımpaşa yöneticisi: Taraftar Başbakan’a destek vermezse ayıp

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, lacivert-beyazlı taraftarların 'yönetim istifa' tezahüratı ve Başbakan'a destek hakkında konuştu.

Öksüz, “Kasımpaşa taraftarının, kendi semtlerinden çıkan bir başbakana destek vermemeleri durumunda ayıp edeceğini bildiren Öksüz, "Kasımpaşa taraftarının, semtinden çıkan bir başbakana destek vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Vermezlerse zaten ayıp ederler. Bunun siyasetle ilişkilendirilmesi uygun değildir” dedi.

Hasan Hilmi Öksüz, 3-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasında biraz dikkatli olmaları durumunda skorun çok daha farklı olabileceğini savunarak, "Kadromuzun zenginliğiyle güzel bir futbol oynadık. Aslında biraz daha dikkatli olsaydık çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Maçın 90 dakikasında önde basan, sürekli hücumu düşünen bir takım vardı. Bu da sonucu getirdi ve 3-1'lik galibiyet aldık. Kasımpaşa, bu oyununu sahaya yansıttığında bu sonuçlar her zaman gelecektir" ifadelerini kullandı.

Hasan Hilmi Öksüz, kadrolarında kendilerini ispat etmiş oyuncular olduğuna vurgu yaparak, "Oyuncularımız, futbol oynadıkları ülkelerde bir yerlere gelmiş isimler. Geçen haftaki mücadelede bu özelliklerini sahaya yansıtamadılar. Dün akşamki maçta kendileri gibi oynayınca goller peş peşe geldi. Bir o kadarı da kaçtı. Çok zengin pozisyonları olan, hoş bir maçtı. İnşallah Kasımpaşa bu futbolunu bir daha bırakmaz ve becerilerini ortaya koyar" diye görüşlerini aktardı.

İstifa çağrısını önemsemiyorum

Kasımpaşa'da bazı taraftarların maç boyunca istifaya çağırdığı Hasan Hilmi Öksüz, takımı bir yerlere kendisinin getirdiğini savunarak, gösterilen tepkilerin art niyetli olduğunu söyledi.

Başkan vekili Öksüz, istifa çağrılarını çok fazla önemsemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar ilk defa gördüğümüz şeyler değil. Kasımpaşa'yı geldiği bu noktaya kimin taşıdığını tüm futbol kamuoyu biliyor. Buna rağmen hala bana tepki varsa bunda art niyet aramak gerekiyor. Futbol kamuoyu biliyor ki; Kasımpaşa, bir çöplükten çıkarak hem tesis anlamında hem de futbol anlamında bir yerlere geldi. Seyircinin isteği takımının başarılı olması değil mi? Eğer başarılıysa, iyi kadro oluşturarak başarılı sonuçlar alıyorsa ve siz de o yönetimi istifaya davet ediyorsanız, adama gülerler. Bu takım dün Kasımpaşa çöplüğünde yüzerken, 3. Lig'de sürünürken sahip çıkan birileri vardı da biz mi engelledik? Demek ki meyve veren ağacı taşlarlarmış. Bunlar çoluk çocuk işi. Ben bunları önemli görmüyorum. Benim için önemli olan Kasımpaşa'nın geldiği nokta. Bu gelinen yer de beni keyiflendiriyor. Bundan dolayı tribündeki seslere kulak bile asmıyorum."

Seyircinin haddine değil

Hasan Hilmi Öksüz, sahasındaki yıkım ve yeniden yapım çalışmaları nedeniyle Beşiktaş’ın bu sezon derbiler hariç iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamasına tepki koymanın taraftarın haddine olmadığını dile getirdi.

Lacivert-beyazlı takımın 3 yıl içinde Avrupa kupalarına gitme, 5 yıl içinde de şampiyon olmayı hedeflediğini bildiren Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu yapılanma içinde devam ediyoruz. Şu anda şirketi oluşturan arkadaşlarımız, bu konuda iddialı ve ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Lüzumundan fazla da para yatırdıklarını görüyorum ve biliyorum. Kasımpaşa taraftarı buna baksın. Stadı Beşiktaş'a verdiğimiz için bize tepki gösteriyorlar. Pardon ama bunları taraftara mı soracaktık? Beşiktaş'ın burada oynamasından daha doğal bir şey olamaz. Komşumuzun bize ihtiyacı var ve kapımızı onlara açıyoruz. Buna tepki koymak, seyircinin işi de haddi de değil. Biz büyük bir takımız ve tesislerimizi komşu takıma da açabiliyoruz. Bundan keyif almak lazım. Ben bundan keyif alıyorum ve onur duyuyorum. İnsanlık ve fair-play bunu gerektiriyor."

Başbakan’a destek siyaset değil

Lacivert-beyazlı taraftarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesinin siyasetle ilgili olmadığını belirten Öksüz, bunun doğal karşılanması gerektiğini söyledi.

Kasımpaşa taraftarının, kendi semtlerinden çıkan bir başbakana destek vermemeleri durumunda ayıp edeceğini bildiren Öksüz, "Kasımpaşa taraftarının, semtinden çıkan bir başbakana destek vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Vermezlerse zaten ayıp ederler. Bunun siyasetle ilişkilendirilmesi uygun değildir. Nihayetinde mahallemin, semtimin insanı bu ülkede başbakanlık yapıyor, buna da birileri tepki gösteriyorsa, benim Kasımpaşalı seyircim, vatandaşım tabii ki sahip çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.