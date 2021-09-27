Kasımpaşa ve Konyaspor yenişemedi: 2-2

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Donk, Hadergjonaj, Travnik (Dk. 90+3 Brecka), Sadiku, Eysseric, Hajradinovic (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Ahmet Emin Engin), Umut Bozok
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Mpoku), Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar Gürler (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 61 Cikalleshi)
Goller: Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 29 Travnik, Dk. 63 Umut Bozok (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 16 Eysseric, Dk. 51 Umut Bozok, Dk. 83 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 65 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)