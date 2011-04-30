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Spor

Kasımpaşa ve Konyaspor Süper Lig'e veda etti

vSpor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e veda etti.

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımda sezonun sona ermesine 3 hafta kala 17 ve 18. sırayı paylaşarak Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada Halik Çolak ve 75. akikada Ersen Martin kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise 67. dakikada Mehmet Sedef ve 90. dakikada Marcin Robak attı. Konuk takımda Mejia, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Mücadele sonrasında puanlarını 23'e yükselten Kasımpaşa ve Konyaspor, ligin bitimine 3 hafta kala Bank Asya'ya düşen ilk takımlar oldular.


Konyaspor geçen yıl yükselmişti

Konyaspor, 2009-2010 sezonunda Bank Asya 1. Lig'i ilk 2 sırada tamalayan Kardemir Karabükspor ile Bucaspor direkt Süper Lig'e yükselmişlerdi.

Adanaspor, Altay, Karşıyaka ve Konyaspor arasında oynanan play-off maçlarında ilk sırayı alan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'e çıkan 3. takım olmuştu.


Kasımpaşa 2008-2009'da yükselmişti

Kasımpaşa 2008-2009 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Bu skorla lacivert-beyazlı takım 2 yıl aradan sonra yeniden Bank Asya'ya düşmüş oldu.


Konyaspor'un kalan maçları

32. Hafta - Gençlerbirliği (D)
33. Hafta - Sivasspor
34. Hafta - Galatasaray (D)


Kasımpaşa'nın kalan maçları

32. Hafta - Galatasaray (D)
33. Hafta - Bursaspor
34. Hafta - Eskişehirspor (D)

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