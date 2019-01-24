Kasımpaşa uzatma bölümünde attığı golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının 59. dakikasında Kasımpaşa Josue Sa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalana kadar daha etkili bir oyun sergileyen Kasımpaşa karşısında Aytemiz Alanyaspor, bu dakikadan sonra eksik rakibi karşsında daha etkili olan taraftı. Kalan dakikalarda her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve 0-0 biten ilk maçın rövanşı da aynı skorla sona erince maçta uzatmalara gidildi.

Uzatmaların ikinci devresinde Kasımpaşa, 112. dakikada Tarkan Serbest'in golüyle 1-0 öne geçti ve kalan dakikalarda skoru korumayı başaran ev sahibi ekip adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.