Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda\'dan 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"En son Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin\'in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.\"

İSTANBUL / DHA

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