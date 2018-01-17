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Spor

Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda'dan 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1

17 Ocak 2018 15:02

Kasımpaşa Kulübü, Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda\'dan 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"En son Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin\'in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.\"

İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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