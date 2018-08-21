Kasımpaşa – Medipol Başakşehir maçının ardından

Kemal Özdeş: “İkinci yarı daha başarılıydık”

Abdullah Avcı: “Bu mağlubiyet yakışmadı”

“Temiz bir goldü”

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi futbol oynadıklarını ifade eden Kemal Özdeş, “Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum ve galibiyeti onlara armağan ediyorum. Başakşehir İngltere’deki kadro değişikliğiyle hemen hemen aynı kadroyla çıktı. Onların pas trafiğini etki altına almak için öne yerleştik. Ancak kaliteli top kullanan bir takım. Önce bizi kendi yarı sahamıza sonra 1’inci bölgeye hapsetti. Dönen her topu Başakşehir kazandı. Belki gol pozisyonu vermedik ama topu daha önde tutmamız lazımdı. İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha başarılı olduk. Bu kez Başakşehir’i geri koşturduk. Daha sonra skoru bulduk. Her oyuncu değiştirdiklerinde oyun formatından geriye düştüler. Topa sahip olmaları adına takımım iyi iş yaptı. Duran topta kötü bir yerleşimden son dakikada attığımız golle oynadığımız şekli golün karşılığını almış olduk. Tüm ülkemizin kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: “Bu mağlubiyet yakışmadı”

Kasımpaşa karşısında nasıl oynamaları gerektiğini ve çözüm noktalarını aradıklarını belirten Abdullah Avcı, “Kasımpaşa, ligin en geniş alanda oynayan takımı. Özellikle geçiş takımı. Buna karşı nasıl önlem alırız, hem de bununla ilgili çözün noktaları ne diye baktık. Hedefe pas hedefe orta düşüncemiz vardı. İlk yarı oyun kontrolümüzdeydi. Bunla ilgili organizasyonları doğru kullanacaktık. İkinci yarı daha dengeli, daha kontrollü oyun oldu. Ayağımızdaki topları basit bir şekilde kaptırmaya başladık. Rakip bu anda geçiş oyununa dönmeye başladı. Sonrasında yaptığımız hamleler 3 santrfor varken orta yapmayıp pas yapmadığımız durumlar vardı. Anları doğru oynayacaksın. Avrupa kupasında da bedeli ödemiştik. Bugün itibariyle oyuncuya bunu aktarıyoruz. Oyuncuya bir tek odaklanma kalıyor. Bugün itibariyle şık olmayan rakibe daha uygun bir oyun disiplininden uzak basit top kayıpları yaptık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Geçiş olursa daha fazla yük binecekti. Bununla beraberde berabere bitebilirdi. Kornerde daha doğru duracaksın. Şık olmadı. Oyun organizasyonları olan bir takıma bu mağlubiyet yakışmadı. Bunu geçen seneden örneklerini yaşadık. Bugün itibariyle kaybettik. Dersi çıkartmak vardı ama uygulamakta vardır. Oyuncuda dersine iyi bakacak. Bu oyun artık duygularla oynanan bir oyun değil. Detaylara olan bir oyuna döndü. Rakibimiz kazandı tebrik ediyorum. Bizde bundan ders çıkartıp uygulamalara geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TEMİZ BİR GOLDÜ”

Kasımpaşa’nın galibiyet golünü daha sonra izlediğini ve net bir gol olduğunu ifade eden Avcı, “Tamamen temiz gol izledim. Yorgunluğu kabul etmiyorum. O uzun topun bile bir planı var bizde. Oyuncunun gideceği yerinde planı var. Belki son 15 dakika o riski almamak için o bir tercihtir. Önemli olan orada doğru yerde durmak 2. topu almak. Bugün ikinci yarı itibariyle doğru oyun ve organizasyonları kullanamadık. Dersleri çıkartıp uygulamak önemli” şeklinde konuştu.