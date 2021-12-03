Kasımpaşa maçında sakatlanan N'Koudou, sahadan sedyeyle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, uzatma anlarında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etti.
Kasımpaşa'da oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçta 67. dakikada oyuna dahil olan Kevin N'Koudou sakatlık geçirdi.
Müsabakanın uzatma dakikalarında sakatlık yaşayan Fransız yıldız, oyuna devam edemezken sedye ile sahadan çıkarılarak soyunma odasına götürüldü.