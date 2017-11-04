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Spor

Kasımpaşa Kulübü, TFF ve MHK'yi istifaya çağırdı!

"Yeter, istifa edin!" "Suat Arslanboğa hatalı yönetimleriyle puanlarımızı gasp etti" "Uyarıyoruz

04 Kasım 2017 21:59

\"Yeter, istifa edin!\"

\"Suat Arslanboğa hatalı yönetimleriyle puanlarımızı gasp etti\"

\"Uyarıyoruz... Saha dışına çıkmıyoruz, feryat figan etmiyoruz diye Kasımpaşa \"sırtına vur, ekmeğini al\" kulübü değildir\"

\"Türk futbolu için daha adil ve dürüst hakemler istiyoruz\"

İSTANBUL / DHA

Kasımpaşa Kulübü, hakem hatalarından ötürü önlerinin kesildiğini belirterek, \"Biz bu orta oyununun figüranı olmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu\'nu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu\'nu (MHK) istifaya davet ediyoruz\" ifadelerini kullandı.
\"Yeter, istifa edin!\" başlıklı kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle;
\"Biz futbolu güzelleştirmek, Fair-Play\'i öne çıkarmak için çırpındıkça, birileri aşağıya çekmeye çalışıyor. Kafalarında kırk tilki dolaşanların yazdığı senaryolar sahneleniyor. İnanılmaz hakem hatalarıyla Kasımpaşa\'nın önü kesilmeye çalışılıyor. Biz bu orta oyununun figüranı olmayacağız. TFF ve MHK\'yi istifaya davet ediyoruz. 
Hakemler tarafından en çok mağdur edilen taraf olmamıza rağmen geçen yıllardaki faciaların üzerine yenileri ekleniyor. İki hafta önce Antalya deplasmanında Ümit Öztürk, şimdi de Suat Arslanboğa hatalı yönetimleriyle puanlarımızı gasp etti. Antalya\'da rakip oyuncuya kırmızıyı göstermekten imtina eden zihniyet, 2 dakika sonra bizi 10 kişi bırakmıştı. Ümit Öztürk\'e, hiçbir şey olmamış gibi, bir hafta sonra Trabzonspor - Galatasaray maçında görev verilmesini anlayamadığımız gibi, dün de Suat Arslanboğa\'nın sürekli rakibe çalışan \'adalet terazisini anlayamadık. Trezeguet\'e kolayca çıkan kart, Titi ve Ertuğrul\'a çıkmadı. Uzatmalardaki golde aktif alanda olup kafaya sıçrayan Batalla\'ya bariz ofsayta rağmen bayrak kalkmadı. Artık bu tiyatro son bulmalı.
Kasımpaşa\'ya karşı hata yapanların ödüllendirildiğini, piyonların sahaya sürüldüğünü görünce, \"Bazı takımların düşmesini engellemek için kurban mı seçiliyoruz, üstümüze mi oynanıyor\" diye sormadan edemiyoruz. 
Ligin en genç takımı olarak, hep hakemlerin arkasında olduk. Öncelikle \'etik değerler\' dedik. Hakemlere tepki gösterdiği için kart gören oyuncularımıza en ağır para cezaları veren tek kulübüz. Biz hep \'güzel oyun\'u misyon seçtik, ancak bu duyarlılığımızın karşılığını göremedik. 
Uyarıyoruz... Saha dışına çıkmıyoruz, feryat figan etmiyoruz diye Kasımpaşa \"sırtına vur, ekmeğini al\" kulübü değildir. TFF ve MHK\'ye sesleniyoruz. Bunun hesabı verilmelidir. Yıllardır canımız yandı, yeter artık! Türk futbolu için daha adil ve dürüst hakemler istiyoruz. Yok bu devran böyle gidecekse, dünyadaki her federasyonların yapacağı gibi, yol yakınken görevi bırakın. Artık istifa edin. Bu zihniyette bir TFF ve MHK istemiyoruz.

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