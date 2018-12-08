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Spor

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor ile 10 Aralık Pazartesi günü saat 20

08 Aralık 2018 16:57

İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Kayserispor ile 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00\'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri\'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.30\'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.
Oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ve 5\' e 2 top kapma çalışmalarıyla başlarken, ayak tenisi çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında dar alanda topa sahip olma ve dar alanda çift kale maç çalışması yapan oyuncular, bu çalışmaların ardından yapılan soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Khalili antrenmana katılmadı. Koita, Hakan Demir ve Özgür Çek ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
İstanbul ekibi, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve kampa girecek.

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