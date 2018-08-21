Kasımpaşa, Josue Sa'yı kiraladı

İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa, Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Anderlecht\'te forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Josue Sa\'yı bir yıllığına kiraladı.

Kemerburgaz Tesisleri\'nde sportif direktör Nursal Bilgin\'in de katıldığı imza töreninde Portekizli futbolcu satın alma opsiyonu ile beraber kendisini bir yıllığına kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sporting Lisbon altyapısında yetişen Josue Sa profesyonel kariyerine 2011-12 sezonunda Portekiz 1\'inci Lig ekiplerinden Chaves takımda başladı. Sonraki yıl Guimaraes takımına katılan Portekizli, sezonu B Takım\'da tamamladı. 2013 yılında A takıma geçen oyuncu, 3 yıl boyunca Vitoria Guimaraes forması giydi. Sa, 2017-18 sezonunda ise Belçika\'nın Anderlecht takımına transfer olmuştu.

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