Maç sırasında kalp krizi geçiren eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren Kasımpaşa'nın eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının 55. dakikasında Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, maçın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçirdi. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ben geleli 2.5 hafta oldu. Neredeyse günün 15-16 saatini birlikte geçirdiğimiz Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam bizim için" dedi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal Bilgin, Nursal ağabeyi kaybettik. Delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.