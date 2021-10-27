Kasımpaşa, Guti'yi takımın başına geçirmek istiyor

Süper Lig'de ilk 10 haftada 2 teknik direktör ile yollarını ayıran Kasımpaşa, İspanyol çalıştırıcı Guti'yi takımın başına getirmeye çalışıyor.

Süper Lig'de 10 hafta itibariyle düşme hattında bulunan Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğu için bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Real Madrid efsanesi Guti'yi getirmeye çalışıyor.

İspanyol gazetesi AS'a göre, İspanyol teknik adam Kasımpaşa için önemli adaylardan bir tanesi.

İstanbul'daki son gezisinde bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.