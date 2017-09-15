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Spor

Kasımpaşa, Galatasaray'dan puan almaya kararlı

İstanbul ekibi tam kadro Kasımpaşa, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5

15 Eylül 2017 15:51

İstanbul ekibi tam kadro

Kasımpaşa, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. haftasında Galatasaray ile 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 20:00\'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam tamamlayacak. 
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri\'nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde Galatasaray\'a hazırlanan Lacivert-Beyazlı ekip zorlu maçtan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

ADEM BÜYÜK GİTTİ, KENNETH JOSİAH OMERUO GELDİ

İki sezon önce de kadrosunda bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo\'yu yeniden 1 yıllığına kiralayan Kasımpaşa\'da bu oyunun ilk 11\'de olup olmayacağına Kemal Özdeş karar verecek. Malatyaspor\'a geçen Adem Büyük\'ün yokluğundaforvet hattı yine Neumayr, Trezeguet ve Eduok\'tan oluşacak.

Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşamt 18:00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek lacivert-beyazlılar 

Muhtemel 11
Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel, Ben Youssef (Omeruo), Olivier Veigneau, Sadiku, Pavelka, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Eduok

İstanbul DHA
 

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