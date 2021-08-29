Galatasaray, iki farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla berabere kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk 20 dakikası pozisyon anlamında kısır geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 38. dakikada da Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-0 üstünlük yakaladı. Kontrataklarla pozisyon bulmayı isteyen Kasımpaşa, böyle bir pozisyonda 45+2. dakikada Nicoali Jörgensen'in ayağından gelen golle farkı 1'e indirdi. Devre arasına da 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, 66. dakikada Umut Bozok'un fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği yakaladı. Sonrasında Galatasaray kısa süreli baskı kurmasına rağmen maçın son bölümünde Kasımpaşa etkili oldu.

Karşılıklı ataklara rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle milli maç arasına 7 puanla girdi. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puana yükseldi.

TIKLAYIN - Kasımpaşa-Galatasaray maçından kareler

Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı.

Galatasaray'ın Romanya takımı FCSB'den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Morutan sarı-kırmızılıların ilk golünde vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya da asist yaptı. Aslan'ın ikinci golünde de Morutan'ın şutundan sonra kaleci Ertuğrul'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Rumen futbolcunun yerine 72. dakikada Sofiane Feghouli görev verdi.

Yusuf Erdoğan’dan iki asist

Kasımpaşa’da ise Yusuf Erdoğan maça damga vurdu. İki golün asistini yapan Yusuf Erdoğan, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşattı. Kasımpaşa’nın iki golü de yeni transferler Jorgensen ve Umut’tan geldi.

Oldukça tempolu geçen ve iki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu karşılaşma, futbolseverlere keyif verdi. Galatasaray altı dakika içinde bulduğu iki golle iki farklı öne geçerken, Kasımpaşa ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle soyunma odasına umutlu girdi. Taylan Antalya’nın büyük hatası sonrası Umut Bozok’un beraberlik golü, maçın skorunu belirlerdi.

Galatasaray bu sonuçla bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Galatasaray ligin ilk haftasında GZT Giresunspor'u 2-0, ikinci haftada da Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Galatasaray milli aradan sonra Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Bu beraberlikle Galatasaray puanını 7 yaparken, Kasımpaşa’nın puanı 5 oldu.

Barış Alper Yılmaz ligde ilk kez 11'de başladı

Galatasaray’ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, ligde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de ilk kez bir maçta 11’de forma giydi. Randers ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren genç kanat oyuncusuna, teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında 11’de şans verdi.

11 maç sonra beraberlik

İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada beraberlik çıkmamıştı. Galatasaray il Kasımpaşa arasında oynanan 12. maçta takımlar puanları paylaştı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric) Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed) Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45+2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90+2 Eysseric (Kasımpaşa)

Karşılaşmanın önemli anları

18′ Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası köşesinde şutunda top kaleci Muslera’da kaldı.

19′ Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun şutu üstten auta gitti.

21′ Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholt, pasını Cicaldau’ya çıkardı. Cicaldau’nun vuruşunu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.

27′ Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğl’nun ceza sahasına girer girmez yerden pasında altıpas önünde Diagne’nin dokunamadığı top auta gitti.

31′ Kasımpaşa’nın sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Erdoğan’ın şutu az farkla auta gitti.

GOL! 32′ Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan çizgiye inerek ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Morutan, rakibini geçerek pasını altıpas önündeki Cicaldau’ya çıkardı. Cicaldau’nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

GOL! 38′ Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Diagne ile yaptığı duvar pası sonucu topla buluşan Morutan, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti. Morutan’ın sert vuruşunu kaleci uzanarak çıkarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-2

GOL! 45+2′ Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Hızlı gelişen atakta, sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın ortasında altıpas içinde Jörgensen’in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

56′ Kasımpaşa’ya beraberliğe yaklaştı. Sağ tarafta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şutu Muslera çıkarmayı başardı. Dönen topu Taylan Antalyalı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL! 66′ Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı’nın kaptırdığı topta Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok’a çıkardı. Umut’un ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74′ Sol tarafta topla buluşan Aanholt’un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa buluşan Mohamed’in dönerek vuruşunda kaleci Ertuğrul topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

80′ Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleci Ertuğrul’u çalımlayarak çektiği şutta defans araya girerek topu kornere gönderdi.

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