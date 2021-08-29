Luyindama: Hata varsa toplu bir hata vardır; 2-2 olduysa bunu Galatasaray olarak biz yaptık, bir kişiye mal edemeyiz

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Luyindama maçı değerlendirdi.

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Luyindama, "2-0'dan 2 gol yedik. Futbolda olan şeyler. Takımın üstünde yorgunluk var. Lig uzun kendimizi toparlayacağız." dedi.

Bireysel hatalar sorusu üzerine tecrübeli stoper, "Bireysel bir hata değil, bir hata varsa toplu olarak bir hata vardır. 2-2 olduysa bunu Galatasaray olarak biz yaptık. Sacha ya da Luyindama üzerinden bir şey söyleyemeyiz. Bir kişiye de mal edemeyiz bunu. Daha çok toplu bir hatadır" dedi.