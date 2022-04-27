Kasımpaşa forveti Muleka, Süper Lig'e damga vurdu

Kasımpaşa'nın devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladığı Demokratik Kongolu Jackson Muleka, ligde oynadığı 10 maçta 11 gol ve 3 asistlik performansıyla damga vurdu.

Son olarak Beşiktaş 'a 2 gol atan Muleka, Süper Lig'e damga vurdu ve ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen 10 maçta attığı 11 golle gol krallığı yarışında iddialı duruma geldi. Muleka, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu. Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.

Bu sezonun ilk yarısında ise Standard Liege formasıyla 21 maçta 3 gol atan Muleka devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralandı. Kasımpaşa'ya transfer olurken de ayda 5 bin Euro kazanıyordu. Kasımpaşa'nın futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 22 yaşında olan Muleka çevikliği ve gol vuruşlarındaki ustalığı ile lige damgasını vurmuş durumda. Kasımpaşa'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bıkılıyor. Kasımpaşa bu opsiyonu kullandıktan sonra Avrupa'dan ve Süper Lig'den ciddi tekliflerin gelmesi de bekleniyor.