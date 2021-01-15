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Spor

Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı özel uçakla İstanbul'a getirdi

15 Ocak 2021 15:47

Kasımpaşa Chelsea forması giyen Danny Drinkwater'ı ile anlaşmıştı. Ancak transfer, resmi olarak açıklanamadı. Yıldız futbolcu İngiltere uçuşları kapalı olduğu için gelemiyordu ancak özel izin ve özel uçakla oyuncu bugün İstanbul'a geldi.

Drinkwater'ın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayabilmesi için Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner özel uçağını gönderdi. Ayrıca pandemi nedeniyle oyuncu için İngiliz ve Türk yetkililerden özel izinler alındı.

Yarım sezon kiralandı

Yarım sezon Kasımpaşa forması giyecek İngiliz orta sahaya oyuncusu 200 bin Euro kazanacak. Ayrıca Chelsea'ye 80 bin Euro'da kiralama bedeli ödenecek.

30 yaşındaki futbolcu Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

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