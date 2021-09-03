Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil durağa girdi: 1 ölü, 4'ü ağır 7 yaralı

Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil, otobüs durağına girdi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.G., yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı. (DHA)