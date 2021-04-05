Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları dolayısıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı kadro dışı bıraktı. Kasımpaşa'nın lider Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Aytaç Kara, oyundan alınırken, tepki göstermişti. Kasımpaşa, oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrı dışı bırakılmıştır" denildi.
Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Neden kadro dışı bırakıldı?
Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.