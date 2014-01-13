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Spor

Kasımpaşa: Beşiktaş'a hizmet eden Demiören'e teşekkür ederiz

Kasımpaşa Kulübü, TFF'nin Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak verdiği 'tekrar' kararının ardından açıklama yaptı

13 Ocak 2014 23:47

Lacivert-Beyazlı ekibin, Beşiktaş karşısında 2-1 öndeyken, çıkan olaylar nedeniyle iptal edilen maçın tekrar oynanması kararına karşılık resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12.01.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne geçmişte üstün hizmetlerde bulunmuş ve değerli hizmetlerini Türk futbolu için de halen sürdürmekte olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve değerli Yönetim Kurulu üyelerinin Takımımızın Beşiktaş karşısında 15.12.2013 tarihinde 2-1 galibiyeti ile sona eren maçın tekrarına ilişkin aldığı kararı saygıyla karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

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