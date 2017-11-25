Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına hazır

Lacivert-beyazlılarda 4 eksik bulunuyor

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın Atiker Konyaspor\'u konuk edecek olan Kasımpaşa, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri\'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 14.00\'de başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5\'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Lacivert-beyazlı ekip; sakat Koita, cezalı Trezeguet, Pavelka ve Youssef\'ten yoksun olarka kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Kasımpaşa\'nın muhtemel 11\'i şu şekilde:

Ramazan - Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Eduok, Mensah, Murillo, Etoundi, Rangel

SAKAT: Koita

CEZALI: Trezeguet, Pavelka, Youssef

