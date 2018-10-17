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Spor

Kasımpaşa, Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

17 Ekim 2018 16:57

İSTANBUL,(DHA)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri\'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00’de başladı. Futbolcular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, el topu çalışması ve yan top çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında antrenman  yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma hareketleri ile sonra erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı, kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.
Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11:00\'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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