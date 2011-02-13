-KASIMPAŞA 3 PUANLA DÖNDÜ KARABÜK (A.A) - 13.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Müsabakanın ilk dakikalarında ev sahibi ekip, rakip kalede özellikle kanatlardan yaptığı ataklarla tehlike yarattı. Maçın 7. dakikasında ilk ciddi atak, Kasımpaşa'nın ceza alanı önünde Kardemir Karabükspor'un kulladığı serbest atıştan geldi. Hakan Özmert'in kullandığı atış, az farkla auta çıktı. 15. dakikada konuk ekip, kapalı tribünler önünden kullandığı serbest atışı kaleci Tomiç bloke ederek tehlike büyümeden önledi. 19. dakikada Kasımpaşa'dan Keller, sağ kanattan ceza alanı içine kestiği topu son anda ev sahibi defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 28. dakikada ev sahibi takım, maraton tribünler önünden Birol'un yaptığı ortayı çok iyi takip eden Bülent Kocabey topu önce kontrol etti, sonra plase vuruşla kaleci Tolga'nın müdahalesine rağmen golü buldu: 1-0. 35. dakikada konuk ekipten Gökhan, ceza alanının 10 metre önünden kullandığı serbest atışı ağlarla buluşturdu: 1-1 40. dakikada ev sahibi takımın kullandığı korner atışına Angelov'un sert buruşuna rağmen kaleci Tolga topu üstten auta atmayı başardı. 43. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Hüseyin'in ara topunu çok iyi değerlendiren İbrahim, meşin yuvarlağı kaleci Tomiç'in yanından ağlarla buluşturdu: 1-2 Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılamanın ikinci devresinde Kardemir Karabükspor'un hücumda daha istekli ve baskılı olduğu görüldü. 64. dakikada ev sahibi takımın sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza alanı çizgisinin hemen dışında düşürülen Hakan Özmert için verilen serbest atışı Cernat kullandı, top az farkla auta çıktı. 72. dakikada Kardemir Karabükspor'dan Seriç'in kullandığı serbest atış auta gitti. 86. dakikada Tchani'nin kapalı tribünler önünden kavisli ortasını son anda konuk takım kalecisi Tolga, kornere atarak gole izin vermedi. 90. dakikada Kasımpaşa'nın yakaladığı kontratakta Ersan topu Hüseyin ile buluşturdu. Hüseyin topu plase vuruşla kaleci Tomiç'in yanından ağlara gönderdi. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Deniz Çoban x, İsmail Şencan x, Serdar Akçer x Karabükspor: Tomiç x, Birol x (Dk. 82 Ragued x), Hakan Özmert x, Tchani x , Bülent Bal x (Dk. 71 Şenol x), Seric xx, İlhan x, Muhammet x, Hakan Söyler x, Bülent Kocabey xx (Dk. 63 Cernat x), Angelov x Kasımpaşa: Tolga xx, Keller xx, Sarmov xx, Ersan Martin xx, Sandos xx, İbrahim xx (Dk. 77 Sancak x), Ergün xx, Özgür xx (Dk. 69 Dimitrov x), Gökhan xx (Dk. 62 Korhan x), Hüseyin xx, Bustos xx Goller: Dk. 28 Bülent Kocabey (Kardemir Karabükspor), Dk. 35 Gökhan, Dk. 43 İbrahim, Dk.90 Hüseyin (Kasımpaşa) Sarı Kartlar: Dk. 76 Angelov (Kardemir Karabükspor) Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.